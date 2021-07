Dromen van Georgië

Georgië is een land dat beleggers veel kansen biedt. Althans, dat is de stellige overtuiging van beursgoeroe Geert Schaaij.

Hij was in het land uitgenodigd door prins Juan Jorge van Georgië (43) en prinses Kristine Dzidziguri (31). De prins is een telg uit het huis Bagration-Mukhrani, de oudste koninklijke familie van Europa.

De Nederlandse beleggersfluisteraar leerde het koninklijk stel kennen op een feest van gezamenlijke vrienden in Parijs. „Ik verloor met het spel backgammon van een vrouw en later bleek dat de prinses”, zegt Schaaij over het ex- topmodel. „We spraken een revanche af in Marbella waar zij een huis hebben, net als mijn vrouw Gea en ik.”

Gea Schaaij met prinses Kristine van Georgië

Nu zaten zij bij elkaar aan tafel in de Georgische hoofdstad Tbilisi. „Dit land is in opkomst”, vindt de belegger. „De mensen verdienen hier $400 per maand, maar op het gebied van it zijn ze net zo snel als wij.” Hij omschrijft het land als een droom voor beleggers: „Georgië biedt kansen op allerlei gebied.”

Prins Juan promoot de cultuur van zijn land in zijn stichting The Georgian Foundation en anderhalf jaar geleden lanceerde hij zijn Prince Ioane Bagrationi-wijnen. Georgië geldt als de bakermat van de wijncultuur.