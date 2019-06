'Unilever zet in op fors meer merken'

Het Nederlands-Britse concern gaat het aantal merken in de portefeuille dus fors verhogen. Dat zal gebeuren via overnames, maar Unilever gaat zelf ook meer merken ontwikkelen. Zijn uitspraken zijn volgens de krant opmerkelijk omdat Unilever onder de voorgangers van Jope juist flink snoeide in zijn portefeuille. Nu zijn er juist meer merken nodig, aldus Jope. "De wereld fragmenteert. Dat geldt voor consumentengroepen, maar ook voor de verkoopkanalen. Bovendien zijn er steeds meer kleine merken waarmee wij moeten concurreren."

Unilever heeft nu zo'n 400 merken in zijn portefeuille. Jope benadrukt tegen het FD dat de grote merken zoals Dove en Rexona de belangrijkste aanjagers van groei blijven.