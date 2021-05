Superbelegger Warren Buffett verrast met forse winst

Berkshire meldt een nettowinst van $11,71 miljard, tegen een nettoverlies van $49,75 miljard een jaar eerder.

De aandelenbeleggingen van het op drie na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld, met $254,6 miljard omzet in 2020, zorgden in het eerste kwartaal voor een stijging van 11% op jaarbasis. Dat is ruim boven de brede S&P 500-index met grootste bedrijven, die 5,8% koersstijging bood.

Het Amerikaanse conglomeraat uit Omaha in Nebraska vol beleggingen in aandelen van verzekeraars, energiebedrijven, grondstoffenproducenten tot uitbaters van spoorlijnen en transportbedrijven, meldt in aanloop naar de traditionele aandeelhoudersvergadering op zaterdagmiddag een totale omzetstijging in het eerste kwartaal tot $64,4 miljard.

De markt rekende hier vooraf op $63,66 miljard, vanwege mogelijke tegenvallers door corona.

Miljarden aan cash

Het operationeel resultaat over die drie maanden bedroeg $7,02 miljard tegen $5,87 miljard in dezelfde periode het jaar ervoor.

Berkshire haalde in het eerste kwartaal 5,2% meer aan cash binnen, en bereikte zo bijna een record van $145,4 miljard.

De markt zoekt in de toelichting vanmiddag vanuit Los Angeles, voor de tweede keer via een virtuele aandeelhoudersvergadering, naar aanwijzingen van nieuwe investeringen die Buffett (90) en zijn rechterhand Charlie Munger (97) doen.

Het vehikel kocht voor $6,6 miljard aan eigen aandelen Berkshire in, een kleine afname in tempo ten opzichte van het vierde kwartaal ($9 miljard aankopen), na een record van $24,7 miljard aan aankopen gedurende het gehele afgelopen coronajaar.

De resultaten uit aandelen namen netto over het afgelopen kwartaal met $3,9 miljard toe, aldus Berkshire. Het verkocht meer dan het in aandelen belegde.

Warren Buffetts strategie, gericht op sterke ondernemingen die voor tientallen jaren bovengemiddelde groei moeten vertonen, wordt scherp gevolgd. Als het ’Orakel van Omaha’ na lange studie een sector of bedrijf tipt, volgen veel Amerikaanse beleggers hem daarin trouw.

Berkshire investeerde de afgelopen jaren al minder dan de sterke cashflow die het conglomeraat binnenhaalde. Vervolgens kocht het wel aanzienlijke hoeveelheden Berkshire-aandelen terug, iets wat gewaardeerd werd door aandeelhouders omdat hun bezit daarmee in waarde steeg.