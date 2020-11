Zoveel ga je meer betalen voor je aanvullende zorgpolis

Vergelijkingssite Pricewise maakte een aantal berekeningen voor veelvoorkomende zorgprofielen.

Zestigplussers

Twee zestigplussers die zich aanvullend willen verzekeren voor fysiotherapie (9 behandelingen p.p.) en tandartskosten (max €500 100% vergoeding p.p.) gaan samen maar liefst €235,32 meer betalen, of €118 per persoon.

Zij kiezen ook nog eens vaker voor een restitutiepolis (vrije artsenkeuze) en betalen dan gemiddeld €86,40 meer.

Bij een gezin van een alleenstaande ouder met één tiener dat zich wil verzekeren voor tandarts en orthodontie valt de prijsstijging mee: slechts €27,60 op jaarbasis. Een stel met jonge kinderen dat zich wil verzekeren voor tandarts (tot €250, 75% vergoeding) en fysiotherapie (6 behandelingen) gaat €60 meer betalen in 2021.

Prijsverschil

Bij de keuze voor de basisverzekering kan die prijsstijging worden gecompenseerd. Het prijsverschil tussen het de goedkoopste polis en de duurste is op jaarbasis maar liefst €504. Dat terwijl elke verzekerde dezelfde dekking krijgt: het is namelijk de politiek die beslist wat er vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Ook op aanvullende polissen kun je besparen. „We zien dat mensen vaak gaan voor een aanvullende tandartsverzekering die 100% van de kosten dekt. Het loont om te kijken naar een verzekering die de meeste behandelingen voor 100% dekt en een deel voor 75%. Dit kan je zo een tientje per maand schelen”, zegt Suzanne Löwik, expert zorgverzekeringen bij Pricewise.

Tandarts

En wie al jaren alleen voor controle naar de tandarts gaat, kan de dekking beter overslaan. Een aanvullende verzekering voor fysiotherapie loont eerder, omdat je zelden met één behandeling klaar bent. Wel worden polissen met onbeperkte dekking volgend jaar fors duurder.

Löwik: „Het voordeligste voor een gezin met kinderen is om de kinderen te verzekeren op de polis van de ouder met de meest uitgebreide dekking. En dat de ouders zich dan ieder verzekeren enkel voor de zorg die zij nodig hebben. Zo voorkom je dat beide ouders premie betalen voor de beugel van hun kind.”

Een alleenstaande die kiest voor een simpele basisverzekering met het hoogste eigen risico is het goedkoopst uit: dit kan al vanaf €85,95 per maand. Daarmee gaat deze persoon €32,40 meer betalen dan in 2020.