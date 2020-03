Supermarkt bezorgt tot aan de deur

Dat doen ze vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Volgens topman Michiel Muller van Picnic gelden de maatregelen vanaf donderdag en komen de instructies van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

,,In overleg met alle supermarkten is afgesproken om per direct de online bestelde boodschappen tot aan de voordeur te bezorgen en niet meer tot in de huizen van onze klanten. In bepaalde gevallen kunnen wij in overleg met de klant hier van afwijken, maar dat zullen we per geval bekijken. Deze maatregel geldt landelijk. De duur van de maatregel is tot nader order van kracht”, laat Jumbo weten aan zijn klanten.

Pizzaketen Domino’s maakte woensdag bekend dat klanten kunnen kiezen voor een ’contactloze’ bezorging.