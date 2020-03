Supermarkt en installateur op hoede voor corona

Zo hebben supermarktketens Jumbo, Albert Heijn en online supermarkt Picnic per direct besloten om de online bestelde boodschappen tot aan de voordeur van klanten te bezorgen.

CV-ketel

Brancheorganisatie Techniek Nederland laat weten dat installateurs geen huizen betreden van bewoners van wie bekend is dat zij het coronavirus hebben of die in quarantaine zijn wegens het coronavirus. In dat geval maakt de installateur een nieuwe afspraak zodra er geen gezondheidsklachten meer zijn.

,,Werkt de cv-ketel niet meer bij een klant die het coronavirus heeft opgelopen, dan zoekt de installateur een oplossing voor de situatie. De installateur zal in dat geval uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van de bevoegde instanties en met beschermende maatregelen de woning betreden”, zegt een woordvoerder.

Maatregelen

Volgens topman Michiel Muller van Picnic gelden de maatregelen vanaf donderdag en komen de instructies van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

,,In overleg met alle supermarkten is afgesproken om per direct de online bestelde boodschappen tot aan de voordeur te bezorgen en niet meer tot in de huizen van onze klanten. In bepaalde gevallen kunnen wij in overleg met de klant hier van afwijken, maar dat zullen we per geval bekijken. Deze maatregel geldt landelijk. De duur van de maatregel is tot nader order van kracht”, laat Jumbo weten aan zijn klanten.

Een woordvoerder van Jumbo bevestigt dat alle supermarkten die zijn aangesloten bij het CBL vanaf donderdag zijn overgegaan tot de maatregel. Jumbo ziet verder een lichte stijging in de online bestellingen sinds de uitbraak van het cironavirus. ,,Er is vooral een run op zeep en langer houdbare producten, maar we hebben genoeg op voorraad.”

Pizzaketen Domino’s maakte woensdag bekend dat klanten kunnen kiezen voor een ’contactloze’ bezorging.