NN zet in op gestage groei

De solvabiliteit van de verzekeraar is de afgelopen periode weer opgelopen tot 205% in september, vanaf een niveau van 196% in juni toen het net een uitkering aan aandeelhouders had gedaan.

De nieuwe doelstelling waar NN mee kwam, lijkt niet bijzonder ambitieus, aangezien analisten nu al rekenen op die €1,8 miljard kapitaalaanwas. Een aantal van hen had bovendien vooraf gehoopt dat NN zou aankondigen dat het meer geld zou gaan uitdelen aan aandeelhouders, maar met die boodschap kwam topman David Knibbe niet. Net als afgelopen jaren blijft hij er voorlopig naar streven jaarlijks voor €250 miljoen aan eigen aandelen in te kopen en het beleid inzake uitkeringen aan aandeelhouders niet te wijzigen.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank riep de financiële sector onlangs op terughoudend te zijn met aandeleninkoopprogramma’s en het verhogen van dividenduitkeringen, in verband met het zware weer dat de economie te wachten staat.

Profijt van hogere rente

De marktleider in Nederland wil de komende jaren op al zijn markten sneller groeien dan gemiddeld, en denkt zo op de lange termijn een jaarlijks groei van zijn kapitaalaanwas van rond de 5% te kunnen bereiken. „We zijn goed op weg om onze financiële doelstellinge voor 2023 eerder dan gedacht te bereiken, omdat we versneld onze focus hebben gelegd op activiteiten die hogere rendementen opleveren, de transformatie van onze niet-leven en Europese verzekeringsportefeuilles en een positieve impact van hogere rente”, schrijft Knibbe. „Dankzij organische en niet-organische investeringen in onze activititeiten hebben we een sterke basis gelegd voor langetermijn, duurzame groei.”