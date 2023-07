Beleg in breed gespreid bedje van AI-aandelen: ’Alles rond elektrificatie auto’s volgende hype’

Natuurlijk kunnen koersen altijd verder omhoog, maar het is eerder gebeurd dat een technologiehype voor in een tranendal eindigde, zeker voor beleggers die er niet als eerste bij waren. Zekerheid dat de markten optimistisch blijven, of dat bedrijven inderdaad die hun belofte kunnen omzetten in resultaat bestaat niet. Ook Nvidia leverde recent na een top op $438 alweer een kleine 10% in en een iets langer dan verwachte hoge rente kan juist voor techaandelen raken.

Toch is het jammer om een opkomende technologie dan maar naast zich neer te leggen, vindt Hans Oudshoorn van Saxo Bank, dat donderdag een outlook publiceert die in het teken staat van AI. Cash is er in een portefeuille om onverwachte klappen op te vangen, obligaties om een defensieve achterhoede te bouwen, dividendaandelen voor het middenveld, maar in de voorhoede mag best een beredeneerd risico worden genomen als daar goede kansen tegenoverstaaan, vindt hij.

AI mandjes

Een investering die het moet hebben van technologie waarvan de volle marktpotentie zich nog moet bewijzen heeft baat bij een brede spreiding. Voor veel sectoren is ruime keuze in ‘mandjes’ van aandelen of ETF’s, maar voor AI is de spoeling nog dun, zegt Oudshoorn. Hij bespreekt er één van L&G én één van Wisdom Tree in een rapport dat donderdag Saxo Bank donderdag publiceert. Behalve de zeven magnifieken bevatten die ook kleinere, nog niet zo bekende AI-bedrijven, die misschien wel de groeipotentie bezitten om uit te groeien tot een kampioen van morgen.

Behalve te spreiden in aandelen, kan het ook verstandig zijn om investeringen te spreiden in tijd, tipt Oudshoorn. “Door bijvoorbeeld een kwart van de geplande investering in AI nu te doen, en met een interval van een kwartaal nog drie keer dat bedrag in te leggen, stapt een belegger bij verschillende koersniveau’s in”, zegt hij. Zo vermijdt een belegger in ieder geval het schaamrood op de kaken, als hij achteraf moet vertellen dat dat hij precies op de top van de markthype vol in AI is gestapt.

Volgende hype: elektrische auto’s

Wat de volgende hype zal zijn, is volgens Oudshoorn lastig te zeggen. “Maar ik denk dat alles wat met de elektrificatie van auto’s te maken heeft -autoproducenten, batterijenbouwers en makers van de benodigde chips- het de komende jaren goed zal blijven doen.”