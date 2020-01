Jumbo durft in de binnensteden steeds vaker de concurrentie met Albert Heijn aan. Ⓒ Hollandse Hoogte Ahold Delhaize… 22.295 -1.37 %

Jumbo is in ons land zonder twijfel dé supermarkt van het decennium. Het Veghelse familiebedrijf groeide in pakweg tien jaar tijd uit tot een speler van formaat en tot uitdager van gigant Albert Heijn.