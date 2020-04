Banenkrimp bij bedrijfsleven VS door coronacrisis valt mee

Volgens salarisverwerker ADP gingen er in maart 27.000 banen verloren. Economen hadden een veel grotere krimp van 154.00 voorzien. In februari kwamen er volgens een herzien cijfer nog 179.000 arbeidsplaatsen bij in het Amerikaanse bedrijfsleven.

Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, heeft het ADP-cijfer over maart weinig waarde doordat de samenstelling al halverwege maart plaats heeft gevonden en het effect van een sterke vermindering van het aantal loonstrookjes door de impact van de coronacrisis nog niet is verwerkt.

Het ADP-banenrapport is een voorproefje voor de officiële Amerikaanse werkgelegenheidscijfers die komende vrijdag op het programma staan. In februari was er nog een toename met 273.000 nieuwe banen. In doorsnee wordt er voor maart een krimp van 100.000 voorzien en een stijging van de werkloosheid van 2,5% naar 3,8% van de beroepsbevolking. „Deze werkgelegenheidscijfers die rechtstreeks uit de arbeidsmarkt komen, geven een betere indicatie, al zal naar verwachting pas in april de echte klap nog komen”, stelt Marey.