Beleggers houden hart vast voor banendreun VS

Economen houden er rekening mee dat salarisverwerker ADP vanmiddag een banenkrimp van maar liefst 154.00 over de maand maart, naar buiten gaat brengen, het slechte cijfer sinds oktober 2010. In januari kwamen er nog 209.000 banen uybij en een maand eerder stond de teller nog op een plus van 183.000.

Vooral de dienstensector in de VS zal hard geraakt zijn. Veel winkels houden sinds halverwege maart de deuren gesloten vanwege de beperkingsmaatregen van de Amerikaanse overheid. De regio’s Californië en New York gaan daar waarschijnlijk het meest gebukt.

Het ADP-banenrapport is een voorproefje voor de officiële Amerikaanse werkgelegenheidscijfers die komende vrijdag op het programma staan. In februari was er nog een toename met 273.000 nieuwe banen.

Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING Investment Office, benadrukt dat het coronavirus enorm heeft huisgehouden op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Hij wijst er op dat de banencijfers in april mogelijk nog slechter worden doordat het aantal coronabesmettingen in de VS hard oploopt.