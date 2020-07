Banenfeestje VS stuwt Nasdaq naar nieuwe piek

Dow-Jonesindex schoot even na de start procent 1,4% omhoog naar 26.099 punten. De brede S&P 500 steeg 1,2 procent tot 3152 punten en techbeurs Nasdaq won 1,1 procent naar een nieuwe tussentijdse top van 10.270 punten.

De Amerikaanse economie zag er vorige maand 4,8 miljoen banen bijkomen, exclusief de landbouw. Dat was meer dan verwacht, want economen rekenden op ruim 3 miljoen. Verder werd de banengroei in mei opwaarts herzien. De werkloosheid daalde in juni naar 11,1 procent. Wel meldden zich vorige week iets meer Amerikanen voor een werkloosheidsuitkering dan verwacht door kenners.

Ondertussen blijven de Verenigde Staten koploper wat betreft mondiale coronagevallen. Op woensdag kwamen er zo'n 52.000 besmettingen bij, een nieuw record. In de afgelopen twee weken steeg het aantal coronagevallen in 35 Amerikaanse staten.

Verder kregen Amerikaanse midden- en kleinbedrijven een opsteker. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ging akkoord met een plan van de Senaat voor een steunpakket van 660 miljard dollar.

Tesla scheurde 8% omhoog en tikte een nieuw record aan. De leveringen van nieuwe Tesla-auto's gaat beter dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar werden er 90.650 auto's geleverd aan klanten. Dat is een toename van 5 procent. Woensdag werd nog duidelijk dat Tesla inmiddels het meest waardevolle automerk ter wereld is geworden.

American Airlines stond ook in de schijnwerpers, omdat het Amerikaanse ministerie van Financiën akkoord is over de voorwaarden voor noodleningen voor het bedrijf. Het aandeel won 2,7 procent. Ook het kleinere Spirit Airlines (plus 4,4 procent) ondertekende een intentieverklaring over noodsteun van de overheid.