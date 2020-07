Opmars corona dempt kooplust op Wall Street

Beleggers verwerkten het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat op sterker herstel op de arbeidsmarkt wees dan voorzien. Tegelijkertijd houdt de heropleving van het aantal coronabesmettingen in veel Amerikaanse staten de gemoederen bezig.

De Dow Jones-index hield een plus van 0,4% over op 25.828 na eerder nog boven de 26.000 punten te hebben gekoerst. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3130 punten en techbeurs Nasdaq won 0,5% op 10.207 punten. Eerder op de dag werd nog een nieuwe piek neergezet.

In de Verenigde Staten kwamen er vorige maand 4,8 miljoen banen bij, exclusief de landbouw. Dat is meer dan economen in doorsnee hadden verwacht, wat tot optimisme stemt over het economisch herstel van de klap die de coronapandemie heeft uitgedeeld. Daar staat tegenover dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering hoger was dan waarop werd gerekend.

Het coronavirus zelf is weer sterk in opmars in de Verenigde Staten. Records van dagelijkse nieuwe besmettingen met het longvirus in het land zijn de voorbije dagen meermaals verbroken.

Bij de bedrijven won Tesla 8 procent na een kwartaalupdate over het aantal afgeleverde elektrische auto's. Die cijfers waren verrassend goed, mede gelet op fabriekssluitingen als gevolg van lockdownmaatregelen. Woensdag onttroonde Tesla al het Japanse Toyota als het autobedrijf met de hoogste beurswaarde.

American Airlines stond ook in de schijnwerpers, omdat het Amerikaanse ministerie van Financiën akkoord is over de voorwaarden voor noodleningen voor het bedrijf. Het aandeel verloor 2,4 procent. Biofarmaceut Moderna verloor bijna 5 procent na berichten dat het onderzoek naar zijn mogelijke coronavaccin vertraging had opgelopen, iets wat het bedrijf zelf tegenspreekt.

Een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent in waarde tot 40,35 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 42,76 dollar. De euro was 1,1237 dollar waard, tegenover 1,1241 dollar bij het slot van de Europese beurzen.