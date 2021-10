Medicijnmaker risperdal schikt claims borstgroei bij jongens: $800 miljoen aan kosten

Dat stelt de Amerikaanse medicijnfabrikant met vorig jaar $85,5 miljard omzet. Het zegt $800 miljoen aan kosten te hebben gemaakt om de rond 9000 rechtszaken en schadeclaims af te handelen. Een deel daarvan is schadevergoeding.

Het in 1886 opgerichte bedrijf uit New Jersey stelt in een notering bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) dat het in september een principiële schikking heeft bereikt om „vrijwel alle” van deze 9000 zaken rond het risperdal-medicijn op te lossen, waarmee de in New Brunswick, New Jersey gevestigde medicijnmaker afgelopen jaren te maken kreeg.

Dat medicijn werd ingezet voor het het afremmen wanen, hallucinaties en tics. Ook schreven artsen het voor bij psychoses, dementie en voor gebruik door autistische kinderen. Dat leidde tot een groot aantal klachten: een aantal jongens kwam in korte tijd enorm in gewicht aan en claimden extreme borstvorming, die hen psychisch raakte.

Johnson & Johnson kwam eerder voor miljarden tot een vergelijk met de Amerikaanse waakhond voor medicijnen in verband met risperdal, nadat die bepaalde dat het middel te vroeg werd gepromoot en oneigenlijk was gebruikt. Het geneesmiddel is ontwikkeld door fabrikant Janssen, dochterbedrijf van de Amerikaanse medicijnproducent.

Johnson & Johnson meldt in de SEC-verklaring dat het nu overeenstemming heeft bereikt met advocaten van onder meer Nicholas Murray, de man uit het Amerikaanse Maryland aan wie een jury in de VS in oktober 2019 een schadevergoeding van $8 miljard toekende.

Die vergoeding werd later verlaagd tot $6,8 miljoen. De $800 miljoen is niet het totale bedrag aan vergoedingen, maar beslaat ook alle kosten in duizenden rechtsprocedures.

Autisme

De gebruikers van risperdal beschuldigden J&J ervan hen niet duidelijk te hebben gewaarschuwd voor de risico’s. J&J ontkende de beschuldigingen. Klagers lieten onderzoek doen, waaruit zou blijken dat het risico op borstvorming bij mannen en vooral jongeren twee keer groter was dan het onderzoek eerst vermeldde.

De Amerikaanse Food and Drug Administration, de toezichthouder voor medicijnen, keurde risperdal in 1993 wel goed voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire problemen bij volwassenen. In 2006 werd het gebruik ervan goedgekeurd voor kinderen met autisme.