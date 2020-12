Deze vakantielanden willen vaccinatieplicht

Vakantie vieren op dit Thaise eiland? Dan moet je wel kunnen aantonen dat je bent ingeënt. Ⓒ 123RF

Steeds meer vakantielanden in de wereld, vooral in Azië en Australië, maar bijvoorbeeld ook in de Cariben, zullen in de loop van 2021 overgaan op een vaccinatieplicht om binnen te komen. Tot er voldoende vaccins in omloop zijn, zullen nog vaker negatieve coronatesten verplicht zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van De Telegraaf.