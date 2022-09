Olie en goud fors goedkoper door recessievrees

De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde de rente deze week nog met driekwart procentpunt om de torenhoge inflatie te bestrijden. Maar naast prijsstijgingen remmen die renteverhogingen van de centrale banken ook de vraag en beleggers vrezen dat dit kan leiden tot een recessie. Sowieso zet de inflatie de bestedingen van consumenten al onder druk doordat hun koopkracht daalt.

Een vat Amerikaanse olie was vrijdag rond het sluiten van de Europese markten zo’n 6% goedkoper op zo’n $78,50. Brentolie kostte ruim 5% minder op amper $86 per vat. De prijs van olie zakt al vier weken op rij. De prijzen zijn nu zelfs een stuk lager dan voor de Russische invasie van Oekraïne eind februari.

Productieverlaging Opec+

Daarmee liggen de prijzen ook op koers voor een daling over het hele derde kwartaal. Een kwartaalverlies is in ruim twee jaar niet voorgekomen. Eerder deze maand maakte OPEC+ bekend de productie in oktober te verlagen om de prijzen te stutten. Mogelijk gaat het oliekartel verder op die ingeslagen weg nu de prijzen maar blijven zakken.

Voor automobilisten zijn de dalende olieprijzen goed nieuws, want dat merken ze aan de pomp. De landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 is €2,09 en dat komt mede door een tijdelijke accijnsverlaging van het kabinet. Eerder dit jaar liep de prijs nog hard op door de oorlog in Oekraïne en gingen er records van meer dan €2,50 per liter in de boeken.

Edelmetalen goedkoper

De goudprijs is inmiddels gezakt naar het laagste niveau in meer dan twee jaar. De prijs van een troy ounce (31,1 gram) goud daalde met 1,8% naar $1651. De stijgende rente en de sterke Amerikaanse dollar, die aan waarde wint door de renteverhogingen van de Fed, maken beleggen in goud minder aantrekkelijk. Ook andere edelmetalen als zilver, koper, platina en palladium dalen in prijs.

Eerder dit jaar schoot de goudprijs nog omhoog doordat het conflict in Oekraïne oplaaide. Dat zorgde voor onrust op de financiële markten en in dat soort onzekere tijden vluchten beleggers naar ’veilige havens’ zoals goud. Edelmetalen worden dan gezien als een goede manier om waarde op te slaan. De goudprijs leek in maart, kort na de Russische invasie van Oekraïne, nog af te koersen op het recordniveau van meer dan $2000. Dat niveau werd in augustus 2020 bereikt, toen de markten crashten vanwege de impact van de coronapandemie. Handelaren verwachten dat de stemming zo weer kan omslaan wanneer de oorlog in Oekraïne dreigt te escaleren.