Groeikapitaal voor software dat opzeggingen verklaart

„Als bedrijf met een abonnementsmodel wil je inzicht in klanten of ze gaan opzeggen of niet”, vertelt medeoprichter van Churned, Maarten Doornenbal. „Terugdringen van het verloop met 1% levert 5 tot 15% aan extra winst op.”

Aan de hand van machine learning kan de software van Churned het verloop van abonnees voorspellen. „En je kan hier meteen de juiste handelingen op inzetten”aldus Doornenbal die een enorme markt ziet. „Met Churned zijn wij in dit gat gesprongen. Onze investeerder ziet deze potentie ook.”

Churned is in 2019 opgericht door Francisco Blasques, professor in Data Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam samen met zijn voormalige student Michiel Doornenbal en diens broer Maarten. De bedrijfsnaam Churned staat voor ’opgezegd’. Onder de huidige klanten bevinden zich aanbieders van voedselabonnement, zoals De Koffiejongens en energieleveranciers zoals Greenchoice, evenals media- en softwarebedrijven.

Financiële details over de investering zijn niet bekendgemaakt. Het is de eerste investering van Goldfish. Met de investering zal het platform verder ontwikkeld en internationaal uitgerold worden.