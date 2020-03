’Zuidasdok moet door’, wellicht pas in 2036 klaar

Volgens Dekker moet voortvarend worden doorgegaan met de realisatie van het project Zuidasdok, de uitbreiding van station Zuid en de ondertunneling van de ring A10, nadat ze nut en noodzaak onderzocht. Er moet eenmalig extra geld bij, zo luidt het advies. „Niets doen is geen optie, de knelpunten op de A10 en vooral op de openbaarvervoerterminal vereisen een spoedige aanpak”, aldus de minister. De omvang van het financieel tekort is fors en wordt geschat op een bedrag tussen de €700 miljoen en €1 miljard.

Kostenoverschrijding

Er komt geen versobering van het project, aldus een brief de minister. Zuidasdok is een van de grootste infrastructuurprojecten van Nederland in de komende jaren. Het Rijk betaalt het grootste deel. De betrokken bouwers Hochtief, Fluor en Heijmans (verenigd in consortium Zuidplus) besloten vorig jaar het bijltje er bij neer te gooien, omdat het project in de voorbereiding al veel meer kostte dan begroot. Toen gingen de totale kosten al van €2 naar ruim €2,5 miljard, nog voor er een spade de grond in is gegaan.

Het project moet opnieuw worden aanbesteed, zo luidt het advies van Dekker. Daarom wordt het contract met de huidige opdrachtgevers ontbonden en wordt het werk opgeknipt in verschillende deelprojecten. Die worden dan apart aanbesteed. Hierdoor ontstaat er vertraging. Was aanvankelijk het plan dat het project in 2030 klaar zou zijn, houdt men nu rekening met 2032-2036. Emeritus hoogleraar integraal ontwerpen Hennes de Ridder betitelde het huidige plan eerder in De Telegraaf als het 'duurste stukje snelweg van Nederland'. Hij waarschuwt al jaren dat Zuidasdok op een mislukking zal uitdraaien.