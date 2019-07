Kazachse tak ArcelorMittal breekt met Gazprom

Het hoofd van het Kazachse onderdeel, Paramjit Kahlon, zou een te groot reputatierisico lopen om onder het sanctieregime te vallen als ArcelorMittal zaken blijft doen met Gazprom. Kahlon staat namelijk ook aan het hoofd van een van de Oekraïense onderdelen van ArcelorMittal.

ArcelorMittal kocht in Kazachstan al jaren uiteenlopende smeermiddelen en koelvloeistoffen van Gazprom, schrijft Kommersant. Het is voor het eerst in Kazachstan, een land dat politiek loyaal is aan Rusland, dat Gazprom in problemen komt vanwege sancties, benadrukt de Russische krant.