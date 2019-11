BAM aan de slag met parkeergarage ArenA

BAM heeft de zogeheten coördinatieverplichting over de diverse disciplines, die binnen de planning dienen te worden gerealiseerd. Dat betekent dat BAM ervoor moet zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan bij civiele werkzaamheden, bouwkundige constructies, technische Installaties en het plaatsen van wegwijsbordjes.

De parkeergarage onder de ArenA biedt plaats aan ongeveer 2325 auto's. Tijdens het EK dat in 2020 in twaalf verschillende landen in Europa wordt afgewerkt worden ook meerdere wedstrijden gespeeld in de Amsterdam. Tijdens de werkzaamheden blijft de garage gewoon in gebruik.