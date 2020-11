AEX zakt in prettige week terug onder 600 punten

De AEX-index eindigde 0,5% lager bij een stand van 596,87 punten. Per saldo steeg de hoofdgraadmeter op weekbasis 4,2%. De AMX ging fractioneel achterruit naar 859,16 punten.

.

"Extra monetair steuntje"

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat het niet zo vreemd is dat we even stoom afblazen nadat de aandelenbeurzen de grootste rally ooit hebben gezien van na de Amerikaanse verkiezingen. Hij wijst er op dat vooral begin van volgend jaar van groot belang is voor de Democraten om nog een meerderheid te kunnen krijgen in de Senaat. „Beleggers zijn echter meer een voorstander van een evenwicht tussen de Republikeinen en de Democraten om te voorkomen dat er al te radicale plannen worden uitgevoerd.”

Met het verhevigen van de tweede coronagolf gaat Van Zeijl er van uit dat in het vierde kwartaal de economische herstelbeweging stevig een halt wordt toegeroepen. „Achtergebleven aandelen die begin deze week nog hard opliepen, zie je daardoor stagneren. Met het vooruitzicht dat er een coronavaccin aan zit te komen, zullen er mogelijk op korte termijn strengere coronaregels worden doorgevoerd.”

Volgens Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, is binnen de eurozone over het derde kwartaal een fraai herstel zichtbaar, maar is het afwachten hoe het lopend kwartaal er uit gaat zien gelet op de verscherping van de coronamaatregelen in veel landen. „Hoewel de Europese centrale bank positief is over de herstelkracht in de komende jaar is het nog te weinig om al op eigen benen te kunnen staan en is er nog een extra monetaire steuntje in de rug nodig.”

Verder zijn de ogen nog steeds gericht op de politiek in Amerika, waar Joe Biden een opsteker kreeg doordat China zijn felicitaties heeft overgebracht voor zijn overwinning in de presidentsverkiezingen. Nijkamp verwacht dat volgend jaar na de officiële benoeming van Biden tot president de Republikeinen bereid zullen zijn om compromissen te sluiten over nieuwe simulering zeker bij een dreigende neergang van de Amerikaanse economie. „De rol van Trump lijkt uitgespeeld zeker doordat zelfs zijn favoriete zender Fox Biden tot winnaar heeft uitgeroepen.”

Nijkamp houdt er rekening mee dat na de sterke opleving in de voorbije weken de aandelenmarkten richting het einde van het jaar nog meer vaart gaan krijgen. „Niet alleen waren de winstcijfers over het derde kwartaal in een ruime meerderheid beter dan voorzien, maar dat de prognoses bij veel bedrijven ook opwaarts zijn bijgesteld, heeft vertrouwen gegeven aan beleggers. Daarnaast ligt er een economische verbetering in verschiet zodra het coronavaccin ergens in de loop van volgend jaar wordt verstrekt.”

Bekijk ook: Historisch herstel na eerste lockdown

Elders in Europa hadden de Duitse DAX, de Franse CAC 40 kleine winst, de Britse FTSE 100 noteerde 0,3% verlies na ophef binnen het kabinet van premier Johnson.

Chips in de smaak

Bij de hoofdfondsen zag maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de winst bijna geheel wegsmelten naar een fractioneel hogere koers. Branchgenoot DoorDash maakt zich op voor een stap naar de beurs in VS.

Chipmachinemaker ASMI ging aan kop en werd 2,3% meer waard. Nijkamp gaat er van uit dat techfondsen na de stevige correctie begin deze week de komende tijd de kar weer gaan trekken gelet op de onzekerheid rond de tweede coronagolf.

Staalconcern ArcelorMittal meldde zich in de kopgroep mt een plus van 0,9%. De consolidatie in de sector met de geplande overname van Tata Steel IJmuiden door een Zweedse partij speelde daar een rol bij.

Unibail-Rodamco-Westfield steeg met een eindsprintje 1,6%. Het winkelvastgoedfonds wacht volgens kredietbeoordelaar Moody’s mogelijk een verlaging van de score voor kredietwaardigheid. Moody’s verwijst naar het staken van de geplande aandelenemissie van €3,5 miljard na verzet van aandeelhouders. Nijkamp voorziet dat de glorietijden voor het winkelvastgoed niet meer gaan terugkeren vanwege de verwachte aanhoudende trend van consumenten om online producten te blijven kopen.

Energiebedrijf Shell raakte 0,7% kwijt na een terugval van de olieprijzen. Nijkamp gaat er van uit dat het aandeel Shell dat sinds vorige week al fors is opgeleefd tot de herstelkandidaten behoort. Hij wijst er op dat met het einde van de pandemie in zicht de vraag naar olie weer fors zal gaan aantrekken.

Bekijk ook: Prijzen aan benzinepomp blijven nog maanden laag

KPN (-2,3%) moest terrein prijsgeven na het enthousiasme rond het telecomconcern eerder deze week vanwege overnamespeculatie. De Zweedse investeringsmaatschappij EQT van de familie Wallenberg zou vooral interesse in het netwerk van KPN. EQT is sinds 2017 al eigenaar van het Nederlandse telecombedrijf Delta Fiber. Diens directeur Marco Visser, afkomstig van KPN , noemde het samengaan van KPN en Delta eerder ’één van de voor de hand liggende opties’. Aan een overname van KPN dat belangrijk is voor de infrastructuur in Nederland zit nogal wat haken en ogen, stelt Nijkamp. Een splitsing van het telecomconcern zou volgens hem de weg naar een overnamedeal kunnen vergemakkelijken.

Besi leidt Midkap

Chiptoeleverancier Besi (+2,1%) zat in de kopgroep bij de middelgrote fondsen.

Air France KLM zag de winst verdampen naar een verlies van 1,2%. Het luchtvaartconcern wil een rol spelen in het vervoer van het coronavaccin.

Bekijk ook: Topman Air France KLM na twee jaar op zoek naar strategie

BAM pakte de koppositie. De koers van het bouwbedrijf dikte 3,9% aan. PostNL koerste 0,8% hoger.

Bekijk ook: Bij SBM Offshore is olie nog altijd het zwarte goud

Meer relevant financieel nieuws elke dag gratis in je mail? Meld je hier aan.