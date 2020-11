Futures: AEX opent lager, KPN om overname in vizier

De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell waarschuwde daarnaast dat de grootste economie ter wereld waarschijnlijk een paar uitdagende maanden tegemoet gaat door de opleving van het coronavirus in de Verenigde Staten en elders in de wereld. Powell wees daarbij op de herinvoering van lockdownmaatregelen in de VS, waar het aantal coronabesmettingen naar een recordniveau is gestegen.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Unibail-Rodamco-Westfield. Kredietbeoordelaar Moody's zal mogelijk de kredietwaardigheid van het winkelvastgoedfonds verlagen. Moody's verwijst daarbij naar het niet doorgaan van een geplande aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro nadat de aandeelhouders tegen hadden gestemd. De aandelenverkoop zou volgens het kredietbureau helpen de financiële positie van het concern te verbeteren.

Het aandeel KPN zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging door Jefferies. Het telecomconcern won een dag eerder al ruim 6 procent na berichten dat de Zweedse investeerder EQT de onderneming heeft benaderd voor een overname.

Biofarmaceut Kiadis Pharma kondigde aan vijf nieuwe onderzoeken te presenteren op het congres van de American Society of Hematology, dat begin december plaatsvindt. De onderzoeken zijn voor medicijnen voor verschillende vormen van leukemie, een vorm van kanker in witte bloedcellen.

Aedifica kwam met cijfers. Het zorgvastgoedbedrijf zag zijn huurinkomsten de afgelopen periode flink oplopen. De coronapandemie had geen impact op de resultaten. De zorggebouwen bleven allemaal open dankzij strikte beschermingsmaatregelen.

In Amsterdam sloot de AEX-index donderdag 0,1 procent hoger op 600,05 punten. De laatste keer dat de hoofdindex boven de 600 punten eindigde was op 21 februari dit jaar. De index begon 2020 op 604,58 punten. De MidKap klom 1 procent tot 859,21 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,5 procent. Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 29.080,17 punten. De brede S&P 500 verloor 1 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,7 procent.

De euro was 1,1806 dollar waard, tegenover 1,1815 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 40,52 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 43,07 dollar per vat.