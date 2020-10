Hele dag geen handel op beurs Tokio door netwerkproblemen

"De handel in alle effecten van de Tokyo Stock Exchange is opgeschort vanwege een probleem dat de overdracht van marktinformatie beïnvloedt", zei de Japan Exchange Group in een korte verklaring voor de geplande opening om 09.00 uur (plaatselijke tijd).

Er werd geen verdere informatie verstrekt over de aard van het incident, waardoor orders om aandelen van de Nikkei en de Topix, de twee belangrijkste indices van het land, te kopen en verkopen niet konden worden verwerkt. Het laatste soortgelijke incident in 2018 verstoorde de handel tijdelijk.

De huidige storing heeft ook gevolgen voor de handel op de beurzen van Nagoya en Sapporo. De Osaka Stock Exchange werkt echter normaal, aldus de Japan Exchange Group. In augustus verstoorden verschillende cyberaanvallen vanuit het buitenland de computernetwerken van de Nieuw-Zeelandse beurs door die te overspoelen met verkeer. Daardoor moest de handel daar gedurende vier opeenvolgende dagen worden stilgelegd.