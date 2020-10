Japanse beursuitbater diep door het stof na dag zonder handel

Voor de eerste keer sinds de Japanse beurs in 1999 begon met elektronische handel kon er een gehele dag niet worden gehandeld. Voor Japanse beleggers was de kater groot, omdat zij daardoor niet konden reageren op het eerste debat tussen president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden.

’Diepe treurnis’

Een woordvoerder van de Japanse regering ging diep door het stof vanwege de technische problemen bij de Japanse beurs. Hij gaf aan het ‘diep te betreuren’ dat beleggers door de langdurige storing niet in staat waren om te handelen.

De topman van beursuitbater Japan Exchange Group, Koichiro Miyahara, was eveneens zwaar aangeslagen door de beursmalaise. In een verklaring liet hij weten zich ’pijnlijk’ verantwoordelijk te voelen voor het ongemak bij investeerders en marktdeelnemers.

De handel op de Japans beurs zal naar verwachting vrijdag weer van start gaan. De aandelenmarkt in Japan behoort tot de grootste beurzen wereldwijd. De belangrijkste graadmeter is de Nikkei-index, met de 225 grootste bedrijven in Japan.

Uitzonderlijk

Een gehele dag zonder handel door een technische storing is uitzonderlijk te noemen. Doorgaans is het beursleed bij haperende handelssystemen met een paar uur zonder handel wel geleden.

In het verleden is de handel bij aandelenmarkten wel stilgelegd door gebeurtenissen buiten de beurzen om. Zo hield Wall Street in september 2001 vier dagen de deuren dicht na de vliegtuigaanslagen op de WTC-kantoren in New York.

Vertrouwen

Beleggers in Japan konden ook niet reageren op het Tankan-rapport van de Bank of Japan, dat donderdag naar buiten werd gebracht. De kwartaalindex van de Japanse centrale bank, die het vertrouwen van Japanse industriebedrijven in de economie weergeeft, kwam uit op min 27, tegen min 34 in juni. Economen hadden echter gerekend op een indexstand van rond min 23.

In Shanghai en Hongkong waren de financiële markten gesloten vanwege de viering van de Nationale dag van de Volksrepubliek China en het begin van de Gouden Week-vakantieperiode in China.

De beurs in Shanghai is tot en met volgende week donderdag gesloten. In Hongkong wordt de handel maandag weer hervat. Ook in Zuid-Korea en Taiwan hadden beleggers een vrije dag. In Sydney werd wel gehandeld. De Australische All Ordinaries boekte een winst van ruim 1 procent.