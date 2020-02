Omzetalarm Apple om impact coronavirus

Volgens Apple duurt het langer dan verwacht voordat de situatie in China weer is genormaliseerd. Apple heeft al zijn winkels in China gesloten vanwege de uitbraak van de besmettelijke ziekte. Deze worden nu langzaam heropend.

Verder heeft het bedrijf last van verstoringen in de toeleveringsketen, met als gevolg dat elders in de wereld er tijdelijke tekorten aan iPhones zijn. Apple heeft veel toeleveranciers in China en het opstarten van de productie duurt langer dan verwacht, aldus het bedrijf.

Bij de bekendmaking van cijfers in januari gaf Apple voor het lopende tweede kwartaal van het gebroken boekjaar nog een voorspelling voor een omzet tussen 63 miljard en 67 miljard dollar. Apple benadrukt dat het een tijdelijke verstoring van de activiteiten is en dat het bedrijf er fundamenteel goed voor staat.