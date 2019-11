Boskalis rondt verkoop belang af

De deal van 200 miljoen dollar, die in februari werd aangekondigd, resulteert in een boekwinst van 40 miljoen euro voor belastingen. Het samenwerkingsverband tussen Boskalis en Saam werd in 2014 gevormd en had destijds betrekking op havensleepactiviteiten in Brazilië, Panama, Mexico en Canada. Sindsdien heeft Saam Smit Towage zijn positie uitgebreid en zijn efficiencyverbeteringen en kostenvoordelen gerealiseerd.

