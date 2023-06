Premium Het beste van De Telegraaf

Albanese kroonprins danst rond in Krasnapolsky

Door Pieter Klein Beernink

V.l.n.r. Clemens van Steijn, kroonprins Leka II van Albanie, viceadmiraal bd. Matthieu Borsboom, en mede-organisatoren jkvr. Stephanie de Beaufort en jhr. Thomas Stoop. Ⓒ Foto’s Marleen Sernée

Eregast van het Tulpenbal in Amsterdam was kroonprins Leka II van Albanië (41). Met het bal werd de wintertuin van het opgeknapte Hotel Krasnapolsky op de Dam opnieuw ingedanst. Net als ruim honderd jaar geleden, weerspiegelden de glasplaten in het stalen serredak dansende edellieden uit heel Europa.