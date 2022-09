Truss krijgt onwelkome vergelijking Thatcher met dieptepunt pond

Het pond daalde woensdag met 1 procent tot 1,1406 dollar, het laagste niveau sinds 1985. Dat was in de tijd dat Thatcher halverwege haar elfjarige periode aan de macht was. Net als toen was de inzinking vooral het gevolg van de sterkere dollar. Maar de daling van de munt onderstreept ook de uitdagingen waar de Britse regering voor staat nu het land worstelt met een aanhoudend hoge inflatie en een recessie die op de loer ligt.

Truss woonde als kind met haar linkse ouders voorheen anti-Thatcher protesten bij. Tegenwoordig wordt vaak de vergelijking gemaakt met de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Truss noemde Thatcher tijdens de verkiezingscampagne over haar leiderschap eerder de beste leider van haar partij.

Zorgen over haar economische agenda, met onder meer toezeggingen om het takenpakket van de Bank of England te herzien en het begrotingstekort te laten oplopen net nu de centrale bank de rente verhoogt, leidde vorige maand tot de grootste daling van de Britse munt sinds 2016. Toch blijft het pond sterker ten opzichte van de euro dan tijdens een groot deel van de periode rond de brexit-onderhandelingen en de wereldwijde financiële crisis.

De Britse belastingbetaler zal de komende 18 maanden naar verluidt tot 200 miljard pond (ruim 230 miljard euro) moeten ophoesten om de kosten te dekken van Truss' plannen om de energieprijzen in toom te houden. In haar partij leven zorgen dat haar eerste stappen in het ambt grote fouten blijken te zijn. Daarmee zou een periode van politieke instabiliteit kunnen ontstaan.

De verwachte klap voor de economische groei in combinatie met een groeiend handelstekort drukt op de waarde van het pond. De munt is dit jaar al meer dan 15 procent verzwakt.