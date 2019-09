'Deal SBM en Exxon vooral voor Guyana'

Volgens SBM wordt hiermee een niet-exclusief algemeen juridisch raamwerk gelegd wat betreft bouw, ontwerp en installatiewerk rond potentiële contracten voor geleasede FPSO's. SBM wijst op de al decennialange samenwerking met het Amerikaanse ExxonMobil op het gebied van drijvende productiesystemen.

SBM en ExxonMobil werken momenteel samen bij FPSO's voor het grote Liza-project voor de kust van Guyana. KBC denkt dat er potentie is voor vijf of meer FPSO's tegen 2025 voor Guyana, waar tot dusver een geschatte reserve is gevonden van meer dan 6 miljard vaten olie.

Het advies voor SBM staat op buy, met een koersdoel van 22 euro. Het aandeel SBM noteerde vrijdagochtend omstreeks 09.25 uur een plus van 0,5 procent op 15,61 euro.