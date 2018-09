Van kerstpakket naar geitenkudde

„De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter”, vertelt Fons. „Met onze projecten willen we bijdragen aan een betere verdeling.” Voor de kerstpakketten zoekt het Rotterdamse echtpaar naar producten van lokale fabriekjes in ontwikkelingslanden. „Door een grote order te plaatsen en vooraf te betalen, geven we lokale ondernemers de mogelijkheid te investeren in hun bedrijf”, vertelt Jacqui. „Een glasfabriek in Bolivia wilde duurzamer produceren en dat is mede dankzij ons gelukt. Met een Nederlandse ontwerpster hebben we ze laten zien wat je met recycled glas kunt maken.”

In Nepal besloten de ondernemers na een succesvolle order van cashmere sjaals met twee lokale ateliers de eigen kledinglijn Sogoodtowear te beginnen die in de betere kledingzaken verkrijgbaar is. Jacqui: „Helaas is de cashmere-industrie uit Nepal verdwenen en wordt de wol geïmporteerd uit China. Er zijn nog wel cashmere geiten in het land, alleen worden die slecht verzorgd en daardoor is de kwaliteit niet optimaal.”

Met een eigen geitenkudde blazen de ondernemers de oude industrie weer leven in. Om de allerbeste kwaliteit cashmere te krijgen, brengen ze bokken uit Italië naar Nepal waar ze worden gekruist met de Nepalese geiten. Fons: „Zo creëren we werk voor geitenhoeders, geitenkammers en wolspinners. We hebben een non-profitcoöperatie opgericht die eigenaar is van het merk en de geiten. De families die voor de geiten zorgen betalen we uit de winst van het kledingmerk.”