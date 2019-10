Sterk kwartaalbericht van Facebook

Bij een 29% hogere omzet van $17,65 miljard is de winst per aandeel in het derde kwartaal met 20% gestegen naar $2,12. Analisten mikten op $17,4 miljard respectievelijk $1,91. Het aantal gebruikers groeide in lijn met de verwachtingen tot 1,6 miljard.

De investeringen stijgen dit jaar stevig, vooral door extra uitgaven voor privacybescherming, veiligheid en nieuwe toepassingen.

De beurskoers van Facebook steeg direct na de publicatie in de nabeurshandel met bijna 4%. Tot vandaag was de koers dit jaar al met 44% opgelopen, ruim twee maal zo sterk als de S&P 500.