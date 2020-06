Komende maanden cruciaal voor ondernemers

Nog steeds zegt meer dan een derde van de bedrijven het met de huidige maatregelen niet langer dan drie maanden vol te houden. Dat blijkt uit een enquête onder 112 brancheorganisaties die zijn aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bijna twintig procent van de bedrijven kan momenteel niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. In april was dit nog 33%, terwijl in maart nog twee op drie ondernemers met betalingsproblemen kampten.

Perspectief

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat het tweede noodpakket en de versoepeling van de maatregelen veel branches weer wat perspectief bieden. Desondanks geeft bijna de helft van de branches aan dat er nog altijd behoefte is aan extra financiering om de gevolgen van de crisis aan te kunnen.

Qua omzet is de situatie in veel branches namelijk nog altijd zorgelijk. Een derde kampt met omzetdalingen van 40 tot 100% en dat is nauwelijks anders dan een maand geleden. De verwachtingen voor de komende drie maanden zijn wel iets gunstiger, al voorziet ongeveer driekwart van de branches ook dan nog een daling.

Investeringen

Ook over het effect van de coronacrisis op de lange termijn zijn branches weinig positief. Zo voorziet meer dan de helft nog steeds een grote tot heel grote terugloop van de voorgenomen investeringen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling met het oog op de herstel- en groeikracht van bedrijven.