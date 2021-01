Recordorder elektrische stadsbussen VDL in Oslo

VDL maakt niet bekend hoeveel geld er met deze order gemoeid is, maar de bussen moeten vanaf begin volgend jaar door de hoofdstad van Noorwegen rijden. Van de 102 bussen worden er 83 uitgerust met een pantograaf op het dak voor de elektrische voeding. De andere 19 laden met een stekker.

De operatie wordt uitgevoerd door het Noorse busbedrijf Norgebuss en de bussen worden bereden door openbaar vervoerbedrijf Ruter. Op die moment is 10% van de 1200 bussen die Ruter rijdt, elektrisch. Noorwegen wil echter in 2030 ’s werelds eerste hoofdstad zijn zonder uitstoot van broeikasgassen. Vanaf 2023 zijn alle taxi’s in Oslo verplicht elektrisch.

Het type VDL Citea SLFA-180 heeft op het dak een pantograaf voor de elektrische voeding. Ⓒ Eigen Foto

Noorwegen zet alles op elektrisch vervoer. Oslo moet een stad zijn voor fietsers en voetgangers, waar het bezit van een eigen auto zwaar ontmoedigd wordt. Maar ook in de rest van Noorwegen wordt volop ingezet op emissieloos vervoer. Bezitters van een elektrische auto zijn vrijgesteld van BTW, wegenbelasting en tolheffing. Daarnaast mogen zij bij file’s gebruik maken van de busbaan. In 2020 waren meer dan de helft van de verkochte auto’s in Noorwegen elektrisch, waarmee het Scandinavische land het eerste ter wereld is waar het aandeel elektrisch aangedreven boven de 50% uitkomt.

VDL levert al een belangrijke bijdrage aan de elektrische vervoersambitie in Noorwegen. De Brabanders hebben al 48 elektrische bussen rijden in Oslo. „Wij zijn bijzonder trots dat de grootste e-bus vloot van Noorwegen bijna helemaal zal bestaan uit VDL-bussen”, zegt Frank Reichel, directeur VDL Bus & Coach Norway. „Dat is het bewijs dat onze strategie om de marktin Noorwegen proactief te benaderen, succesvol is.”