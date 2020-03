Veel winkelcentra Unibail dicht om coronavirus

Volgens URW zijn winkelcentra in Frankrijk, Spanje, Polen, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije gesloten, met uitzondering van levensmiddelenzaken en drogisterijen. Overheden hebben daar maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, waaronder winkelsluitingen. In Denemarken zijn er verkorte openingstijden. In andere landen zijn centra nog open, met minder bezoekers. Er wordt verwacht dat meer overheden met maatregelen gaan komen om de uitbraak in te dammen.

URW neemt verschillende stappen om de situatie het hoofd te bieden, door in de kosten te snijden en gebruik te maken van steunmogelijkheden van autoriteiten aan bedrijven tegen de uitbraak. De onderneming had eerder al gemeld sommige huurders in Italië uitstel van huurbetalingen te geven. Het is volgens URW nog te vroeg om in te schatten wat de impact van de coronacrisis op de resultaten zal worden.

Eurocommercial Properties

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties maakte bekend de huurders van zijn panden niet tegemoet te komen, als het gaat om het innen van huren. De onderneming zegt in een verklaring geen afstand te doen van contractuele verplichtingen, al zal waar nodig een aantal huurders worden ondersteund. Eurocommercial merkt op dat huurders doorgaans nog geen 10 procent van hun opbrengsten kwijt zijn aan huur.

Verder maakte het fonds bekend het interim-dividend voor dit boekjaar niet uit te keren, omdat over de impact van het virus nog veel onduidelijk is. Het bedrijf zal het dividend voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2020 in één keer uitkeren. Zoals in voorgaande jaren wordt de uitkering aangekondigd in augustus en zal worden overgemaakt in november.

Wereldhave sprak van een "ongekende impact" van het virus op zijn winkelcentra. Het vastgoedbedrijf doet vooralsnog geen concessies rond huurbetalingen, tenzij dat lokaal wordt bevolen. Wel wordt op individuele basis gekeken naar huurders en hun contractverplichtingen. Gezien het gebrek aan zichtbaarheid is het volgens Wereldhave nog niet mogelijk te zeggen wat de gevolgen van de coronacrisis op de resultaten van dit jaar zullen zijn.