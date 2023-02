Brandbrief gemeenten aan Eneco: onvrede hoge tarieven stadswarmte

Volgens de gemeente Houten leidt het gebruik van het warmtenet met het huidige tarief tot hogere maandlasten, ondanks het prijsplafond voor energie. „Onze inwoners die aangesloten zijn op het warmtenet van Eneco worden daardoor geraakt”, zegt wethouder in Houten Paul van Ruitenbeek. „Wij willen graag weten waar deze tarieven op zijn gebaseerd én horen wat de mogelijkheden voor verlaging zijn. We willen dat deze inwoners ook tegen een betaalbaar tarief hun woning kunnen verwarmen.”

De ondertekenaars van de brief, onder wie ook wethouders van Rotterdam, Diemen, Delft en Amersfoort, vrezen ook dat stadsverwarming aan populariteit inboet door de hoge tarieven. Dit terwijl gemeenten warmtenetten juist promoten als toekomstbestendig en duurzamer alternatief voor gasgestookte cv-installaties. „Laten we in gezamenlijkheid blijven werken aan de maatschappelijke waardering van stadswarmte, die zo hard nodig gaat zijn om tempo te maken in de warmtetransitie.”

Eneco laat weten te begrijpen dat de hoge tarieven vragen oproepen. Op korte termijn wil het bedrijf daarom in gesprek gaan met de gemeenten. „Wij realiseren ons heel goed dat de tarieven voor 2023 individueel financieel gevolgen kunnen hebben voor bewoners. Dat geldt voor warmte, maar ook voor gas en elektriciteit. Nagenoeg alle consumenten die warmteklant zijn bij Eneco blijven onder het plafond. Bijna alle gebruikers die boven het plafond komen zijn zakelijke gebruikers”, aldus Eneco in een reactie.

Warmtenetten vervoeren warmte die bijvoorbeeld bij afvalverbranding of de industrie vrijkomt naar woningen en bedrijfspanden. Klanten met zo’n aansluiting kunnen niet zelf kiezen welke leverancier ze willen. Daarom bepaalt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks hoeveel de tarieven voor stadswarmte maximaal mogen stijgen.

Eneco koos ervoor het maximale tarief te hanteren van 90,91 euro per gigajoule, ruim het dubbele van vorig jaar. Maar tot een verbruik van 37 gigajoule per jaar vallen klanten nog onder het prijsplafond, waarbij ze 47,38 euro per gigajoule betalen.