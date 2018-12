Werkkleding circulair produceren

Het textielbedrijf uit Goirle vervaardigt sinds 1935 werkkleding en focust daarbij sinds een aantal jaren op circulaire productie. „Veel van onze kledingstukken worden nu al volledig recyclebaar gemaakt, maar ons doel is om in 2025 90% van onze kleding circulair te produceren.”

Voor de kledingstukken – werk- en veiligheidskleding voor de industrie, transport en chemische sector – worden onder meer doeksoorten gebruikt op basis van houtpulp uit duurzaam bosbeheer.

Het eigen snijafval levert het kledingbedrijf aan een fabrikant van bokszakken, die zijn producten vult met de restjes stof uit de fabrieken van het textielbedrijf. „We zijn continu op zoek naar partners om onze duurzaamheid te verhogen”, legt Van Puijenbroek uit. „Zo zijn we nu bijvoorbeeld in gesprek met een partij die nylon maakt van gebruikte visnetten.”

Goede werkomstandigheden voor de medewerkers, ook in de fabrieken in Tunesië en Macedonië waar de meeste kleding wordt gemaakt, is één van de speerpunten van het bedrijf.

In Van Puijenbroeks herinnering is het familiebedrijf altijd al een betrokken onderneming geweest. „We worden niet alleen op cijfers afgerekend. Mijn oma zei altijd het zo fijn te vinden om in de textielindustrie te werken omdat je op die manier veel kunt doen voor vrouwen in arme landen.” Daar sluit de kleindochter zich bij aan. „Een bedrijf is een goed instrument om de wereld een klein beetje te verbeteren. Ons streven is om zoveel mogelijk impact te maken in de kledingindustrie, en daar is nog veel winst te behalen.”