Nederlands bedrijf bekroond op grootste innovatiebeurs

Bezoekers van de CES bekijken de door de beurs zelf genomineerde producten. Ⓒ EPA

Las Vegas - Hydraloop, een van de vijftig startups die in het kielzog van prins Constantijn en staatssecretaris Mona Keijzer zijn afgereisd naar de grootste tech- en innovatiebeurs CES in Las Vegas, is uitgeroepen tot een van de 25 beste producten door Time Magazine.