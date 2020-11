Geldautomaat kan moeilijk plek vinden: ’Niemand wil ernaast wonen’

Enorme ravage vrijdagmorgen na een plofkraak bij een SNS-bank in een winkelcentrum in Enschede. Ⓒ FOTO: ANP/HH

AMSTERDAM - Het blijkt in veel gevallen schier onmogelijk om geldautomaten na een plofkraak terug te plaatsen. In met name de grote steden drogen de locaties voor flappentappen op vanwege de vrees voor nieuwe aanslagen. „Niemand wil ernaast wonen.”