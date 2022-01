Meer vrouwen wagen sprong naar ondernemerschap

Het aandeel vrouwelijk ondernemers was begin 2021 36% en aan het eind van het jaar 37%. Bij de starters nam het aandeel vrouwen, toe van 37% in 2020 naar 39% in 2021. Zij kiezen het vaakst voor een bedrijf in de detailhandel en in de land- en tuinbouw.

Josette Dijkhuizen, honorair hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling aan Maastricht School of Management is gevraagd de cijfers te duiden. Ze noemt het heel positief dat het aandeel vrouwelijke ondernemers al jaren stijgt: „Meer inclusiviteit in ondernemerschap is van belang voor innovatie en maatschappelijke impact. Dan gaat het niet alleen om meer vrouwen die ondernemen, maar ook om jongeren, migranten en statushouders, of bijvoorbeeld mensen met een beperking.”

Zzp’ers

De groei van het aantal bedrijven is in 2021 vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal fulltime zzp’ers. Een groei van 7%, terwijl het aantal mkb’ers nagenoeg gelijk is gebleven. De grootste groei van het aantal starters is te zien in de sectoren gezondheid (+27%), bouw (+19%), logistiek (+19%) en horeca (+15%).

Dijkhuizen: „De meeste groei van starters zit in sectoren waar op dit moment de grootste potentie zit, zoals gezondheidszorg en bouw. Een van de redenen is dat door de huidige krapte aan personeel in deze sectoren meer mensen uit deze sectoren overgestapt zijn van een loondienstverband naar ondernemerschap.”

Het aantal faillissementen laat in 2021 een daling van liefst 41% zien ten opzichte van 2020: het totaal aantal faillietverklaringen komt daarmee, in 2021, uit op 1.535. Dijkhuizen waarschuwt dat we ernstig rekening moeten houden met een inhaalslag aan faillissementen in 2022: „Uiteraard is dit afhankelijk van het verloop van de pandemie en de verdere economische ontwikkeling.”