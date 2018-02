Bitcoin duikt naar dieptepunt november

De digitale munt kwam donderdag flink onder druk met een terugval tot ruim onder de grens van $10.000 nadat de regering in India nogmaals benadrukte cryptomunten niet te beschouwen als een legaal betaalmiddel.

Ook nemen zorgen over fraude met cryptomunten toe.

De bitcoin is nu weer terug op het niveau van voor zijn laatste grote koerssprongen. Begin december slechtte de cryptovaluta in korte tijd de mijlpalen van 10.000, 15.000 en 20.000 dollar. Sinds half december is de waarde met horten en stoten gezakt tot rond de 11.000 dollar halverwege deze maand.

Meer zorgen

De bitcoin gaat steeds meer gebukt onder de oplopende zorgen bij beleggers over de betrouwbaarheid van de digitale munt. Daarnaast zetten grote partijen, zoals Facebook het licht op rood voor campagnes en advertenties voor de handel in bitcoin.

De minister van Financiën Wopke Hoekstra deed deze week ook al een duit in het zakje door onderzoek te laten doen naar de wenselijkheid om derivaten op bitcoin, zoals termijncontracten, in de ban te doen.

Ook andere landen hebben aangekondigd om de digitale munt aan banden te willen leggen. In Nederland merken juristen dat justitie hard ingrijpt bij wisselplatforms met cryptomunten zoals de bitcoin.