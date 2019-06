'Focus op chipsector na Micron-berichten'

De handel met Huawei gebeurt ondanks dat de onderneming op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid is geplaatst. Maar volgens advocaten van Micron, die de exportbeperkingen naar Huawei bestudeerden, zijn beperkte verschepingen wel mogelijk.

Micron steeg in de Amerikaanse nabeurshandel op de berichten. Ook sectorgenoten gingen omhoog, terwijl in de Aziatische beurshandel chipaandelen in de plus stonden. In Europa gaat de aandacht nu uit naar chipmakers als Infineon, STMicroelectronics en AMS. In Nederland krijgen chiptoeleveranciers ASMI en Besi en chipmachinemaker ASML mogelijk te maken met koersbewegingen.