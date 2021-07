’In 2025 helft alle fietsen Europa op batterij’

Die groei van elektrische fietsen is volgens de orderverwachtingen van directeur Claus Fleischer van leverancier Bosch tegen de Financial Times versneld, na vorig jaar 40% toename op jaarbasis. Die expansie zal wel wat afnemen als de coronapandemie is uitgewerkt, claimt hij, tot nog steeds zo’n 20 tot 25% toename per jaar.

Elektrische fietsen zijn populairder geworden, vooral de krachtiger types voor de langere afstanden. Tijdens corona probeerden consumenten vanwege het besmettingsgevaar het openbaar vervoer te mijden, daarvoor begon al de trend dat consumenten de auto vaker laten staan en vaker fietsen.

Binnen vier jaar zou elke tweede fiets in zijn grote Europese kernmarkten van Bosch een e-bike zijn, claimt Fleischer over de huidige vraag in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland.

Omzetverdubbeling

In Europa werden vorig jaar 4,5 miljoen e-bikes verkocht, 34% meer dan in 2019 ofwel een vijfde van de totale fietsenverkoop, meldt Conebi, de Europese brancheorganisatie.

„De e-bike is momenteel verreweg het meest verkochte elektrische voertuig op de Europese markt”, zegt Manuel Marsilio, algemeen directeur van Conebi tegen de FT. De waarde zou in 2025 zijn verdubbeld tot €6 miljard.

Fleischer ziet een trendbreuk en stelt in de Financial Times ook dat toeleveranciers voor fietsen vanuit Aziatische landen zoals Taiwan, China en Vietnam naar Europa zijn teruggekeerd. Ongeveer 80% van de e-bikes die vorig jaar in Europa werden verkocht, werd op het continent gemaakt, aldus Fleischer.