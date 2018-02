Krapte op de huizenmarkt: eerst kopen, dan verkopen

Bovendien durven verkopers, zeker op de overkokende huizenmarkt in de Randstad, het weer aan om eerst een nieuw huis te kopen, en dan pas een tekoopbord in hun oude voortuin te planten. Liefst 60 procent van de doorstromers kiest daarvoor, meldt De Hypotheekshop. Wie zijn nieuwe droomhuis door de krapte al niet meer kan vinden, neemt een extra hypotheek of lening voor een verbouwing, of om bijvoorbeeld zonnepanelen mee te financieren, constateert de adviesketen.

De recordjacht van de afgelopen maand komt nadat huizenkopers in spe zich in december zich juist hebben ingehouden. Ze wisten dat het maximale aankoopbedrag om voor de nationale hypotheekgarantie in aanmerking te komen op 1 januari omhoog zou gaan naar €265.000. Tegelijkertijd daalde het maximale leenbedrag naar 100% van de woningwaarde, maar dat had minder invloed: ook vorig jaar moesten kopers al eigen geld meenemen bij de aankoop van een huis. Kopen in januari betekent ook een maandje extra sparen voor de kosten koper.

Daarbij komt dat de belangrijkste rentetarieven nog wel historisch laag staan, maar wel voorzichtig de weg naar boven inslaan. Het gaat tot nu toe om honderden van procentpunten, maar voor veel koopjesjagers is die stijging voldoende signaal om nú een hypotheek vast te leggen.

Ten slotte is het kopen van een huis ook begin dit jaar iets meer een zaak geworden van 40-plussers en huishoudens met een jaarinkomen boven de €50.000. Voor jongeren en kopers met een laag inkomen is er op de woningmarkt steeds minder ruimte: het aanbod van woningen tot €250.000 is, zeker in de steden, zo goed als opgedroogd.