Tokyo Electric Power onderuit op vlakke Japanse beurs

De Aziatische aandelenmarkten lieten eveneens overwegend verliezen zien. Beleggers namen geen risico in afwachting van de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag bekend worden gemaakt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk een fractie lager op 29.914,33 punten. Tokyo Electric Power, ook wel bekend als TEPCO, raakte 10 procent kwijt. Het bedrijf moest zijn kerncentrale Kashiwazaki Kariwa in 2007 al een keer sluiten na een aardbeving. TEPCO is ook eigenaar van de kerncentrale Fukushima, die in 2011 werd getroffen door de zeebeving en tsunami.

Honda zakte 1,5 procent. De Japanse automaker staakt de productie bij het overgrote deel van zijn fabrieken in de VS en Canada voor een week vanwege problemen met de toevoer van onderdelen. De autosector kampt al maanden met een tekort aan chips.

In Sydney sloot de All Ordinaries 0,5 procent in de min onder aanvoering van de grote mijnbouwbedrijven BHP en Rio Tinto. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde ook 0,1 procent. Het Chinese internetconcern Tencent verloor 0,7 procent in Hongkong. De Chinese president Xi Jinping waarschuwde grote technologiebedrijven dat Peking strenger gaat optreden tegen misbruik van sterke marktposities en dat er meer toezicht op de sector komt.