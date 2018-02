Oud-baas Kijkshop gaat verder met MyCom

AMSTERDAM (ANP)

Door het wegvallen van de fysieke Kijkshopwinkels was er sprake van een gat in de service van onlinewinkelconcept KijkBijMij, waar consumenten elkaar live via video koopadvies kunnen geven in ruil voor een commissie. Dat onderdeel werd wel in de lucht gehouden. Qua klantenservice en voor het retourneren, was er niet direct een oplossing. Daar biedt MyCom nu soelaas. The One spreekt van een ,,strategische overname en ideale oplossing" voor de service van KijkBijMij.

De investeerder is zich er van bewust dat de overname mogelijk wat vreemd kan overkomen, zo kort nadat de stekker uit de Kijkshop werd getrokken. Het geld dat met de overname van MyCom is gemoeid, valt volgens The One in het niet bij het geld dat nodig was om Kijkshop in de lucht te houden en het concept bestaansrecht te geven.