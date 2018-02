Homosauna met ’seksoptie’ mag lager btw-tarief rekenen

De sauna bood uitgebreide opties aan bezoekers om seksuele activiteiten te ontplooien. Zo waren er onder meer een darkroom, cabines en een zogenoemde ’gloryhole-carrousel’ aanwezig in de sauna.

De belastinginspecteur trok daaruit de conclusie dat de diensten van de sauna vooral er op waren gericht om „gelegenheid tot seksueel vermaak”, te geven. En daarvoor zou de uitbater van de gaysauna 21% btw moeten rekenen in plaats van het lage tarief van 6%.

De rechter gaf de inspecteur ongelijk. Want volgens hem kon er niet worden vastgesteld in welke mate bezoekers alleen kwamen voor de sauna of ook gebruik maakte van de ’seksopties’.

Dus was de vraag: waarvoor betaalden bezoekers primair? Omdat de sauna-eigenaar zich niet actief bemoeide met de totstandkoming van seksuele contacten en de bezoeker dus niet wist of een saunadagje uit zou lopen op een seksuitje, besloot de rechter dat de saunafaciliteiten voor de gemiddelde bezoeker voorop stonden. En dus was het lagere btw-tarief gerechtvaardigd en kreeg de inspecteur het deksel op de neus.

’Seks is secundair’

“Als een dienst uit verschillende elementen bestaat, moet de dienst voor het bepalen van het toepasselijke btw-tarief worden gesplitst in de hoofddienst en in bijkomende diensten. Het tarief dat voor de hoofddienst geldt, werkt door naar de bijkomende diensten”, legt Monique Ligtenberg, fiscalist bij het vakblad Fiscaal up to Date, uit.

„De rechtbank volgt het standpunt van de exploitant: sauna-bezoek staat voorop, seks is secundair. Daarmee valt de hele entreeprijs onder het tarief van 6%.”