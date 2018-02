’Tata Steel praat met personeel over fusie’

Dat meldt FNV Metaal in een persbericht.

Daarmee zijn stakingen waarmee de vakbond had gedreigd, van de baan. Bij Tata Steel Nederland bestaat veel onrust over mogelijk verlies van banen en zeggenschap over investeringen in het eigen bedrijf als de fusie doorgaat.

Dreiging rechtszaken

In Duitsland zouden de bonden al akkoord zijn gegaan met werkgelegenheidgaranties voor de komende negen jaar bij thyssenkrupp, terwijl bij Tata nog niet eens gesprekken over voorwaarden waren begonnen.

Vakbond en ondernemingsraad dreigden met rechstzaken en stakingen. Over de fusieplannen vertelden de directies eerder dat die waarschijnlijk rond de 4000 banen zouden kosten, gelijkelijk verdeeld over beide partijen.