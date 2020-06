Beurzensector is wachten beu

Vrisekoop is de initiatiefnemer van actieorganisatie ’Veilig naar de Vakbeurs’, die de advertentie heeft geplaatst. „We zijn het wachten meer dan beu. We willen open. We willen geen subsidie meer, maar zelf geld verdienen.” Ze wijst erop dat het protocol niet bedoeld is voor grote publieksbeurzen als de Huishoudbeurs. „We hebben het over beurzen en congressen waar een paar duizend vakmensen verspreid over meerdere dagen op afkomen.”

Dancefeesten

Mede-initiatiefnemer Peter Groot vult aan: „Het kabinet veegt alle evenementen over één kam. Vakbeurzen zijn onvergelijkbaar met dancefeesten, concerten en festivals. De beurzen worden georganiseerd in grote goed geventileerde hallen, waar het bezoek gemaximeerd en gespreid kan worden.”

Bekijk ook: Onrust rond vouchers voor festival of concert

Zo schrijft het protocol onder andere voor dat bezoekers zich van te voren moeten inschrijven. Ze krijgen dan toegang voor een bepaald tijdvak. Vrisekoop: „Op die manier weten we precies wie er wanneer binnen is. Bovendien krijgen alle deelnemers van te voren richtlijnen over hoe ze hun stand moeten inrichten zodat anderhalve meter afstand gewaarborgd kan blijven.”

De initiatiefneemster wijst erop dat er wekenlang aan het protocol gewerkt is. „Het protocol is perfect. We kunnen gewoon open. Het lijkt wel alsof ze ons in Den Haag vergeten zijn. Terwijl we het wel hebben over een branche met een jaaromzet van €4,4 miljard en 61.000 gerelateerde banen. We willen duidelijkheid.”

"Het lijkt wel of Den Haag ons vergeten is"

Aanstaande woensdag is er een overleg met de ministeries van Economische Zaken en van Volksgezondheid over de openstelling van evenementen. Branchevereniging CLC-Vecta en VNO-NCW zullen daarbij aanwezig zijn.

Vrisekoop kan niet anders dan hopen dat de ministers groen licht geven. „Veel beurzen die gepland stonden in maart en april zijn doorgeschoven naar september en oktober. We willen per direct open, net als in Duitsland, dan valt er nog wat te redden. Zo niet dan is de beurzensector de omzet voor dit jaar kwijt en zullen bedrijven omvallen.”