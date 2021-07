Klagende collega’s nog geen reden voor snel ontslag

Een medewerkster van een zorginstelling wist zich in korte tijd onmogelijk te maken bij collega’s, maar mag daarom nog niet ontslagen worden. Ⓒ Westend61 GmbH

Amsterdam - In haar eerste maand klaagden al meerdere collega’s dat het moeilijk samenwerken was met een nieuwe werkneemster. Ruim twee maanden later besloot de zorgorganisatie waar ze in dienst was gekomen dat het niet ging werken. Maar het ontslag wordt door de rechtbank in Utrecht teruggedraaid.