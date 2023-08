Topman: bod Amerikanen op failliet VanMoof verworpen

Zijn bedrijf deed vorige week een zogeheten niet-bindend bod op VanMoof. Micromobility.com maakt elektrische fietsen en steps en is actief in de Verenigde Staten en Europa. Palella was te spreken over de kwaliteit en innovatie van de Amsterdamse fietsen. Door het bedrijf over te nemen, wilde de topman de positie op de markt voor elektrisch stadsvervoer en de portefeuille van micromobility.com versterken.

Maar door die deal gaat nu een streep. „Ze hebben ervoor gekozen om met een andere partij te onderhandelen. Mijn gevoel zegt me dat financiële cijfers belangrijker zijn dan consumentenbescherming”, stelt Palella verder in zijn bericht op X.